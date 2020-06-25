2020-06-25T10:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области все меньше людей заражаются коронавирусом

Подтверждено 53 новых случая
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТОВ Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 53 человек. Всего зараженных на 25 июня - 3364. За весь период из больниц выписаны 2123 человека (+9 человека за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1177 пациентов (+41 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончались 64 человека (+3 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1179 случаев, далее идут Кимры - 527 зараженных и Конаковский район - 300.

По стране зафиксировано 7113 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нескольких колледжах Тверской области установят усилят безопасность
Жителей Тверской области предупредили о жаре в ближайшие два дня
В Тверской области все меньше людей заражаются коронавирусом
Росгвардейцы в Тверской области проверили безопасность на участках для голосования
Сотрудники следственного управления по Тверской области поздравили ветеранов с юбилеем Парада Победы
Вертолет санавиации МЧС трижды вылетал в районы Тверской области
В Тверской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей исполнить свой гражданский долг
В Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы
В Твери открылись Городской сад, парк Победы, парк "Тьмака" и Ботанический сад
Несовершеннолетняя девушка нашлась в Тверской области