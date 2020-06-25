В Тверской области все меньше людей заражаются коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:51:48+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 53 человек. Всего зараженных на 25 июня - 3364. За весь период из больниц выписаны 2123 человека (+9 человека за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1177 пациентов (+41 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончались 64 человека (+3 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1179 случаев, далее идут Кимры - 527 зараженных и Конаковский район - 300.

По стране зафиксировано 7113 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU