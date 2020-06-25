Росгвардейцы в Тверской области проверили безопасность на участках для голосования

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:43:48+03:00

Кинологи с минно-розыскными собаками осмотрели помещения и прилегающие территории Фото: vk.com/rosgvard_tver

Их будут охранять круглосуточно

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Росгвардейцы в Тверской области проверили готовность и безопасность участков для голосования.

Напомним, в 8:00 утра, 24 июня, в Тверской области открылись 1155 участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

- Сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области в составе межведомственных комиссий совместно с коллегами из полиции и МЧС отработали вопросы антитеррористической защищённости, пожарной безопасности, а также оснащенность участков средствами индивидуальной защиты и антисептиками, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кинологи ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области с минно-розыскными собаками осмотрели помещения и прилегающие территории.

Во время голосования маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения голосования. За безопасностью на участках будут следить круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU