Росгвардейцы в Тверской области проверили безопасность на участках для голосования
Росгвардейцы в Тверской области проверили готовность и безопасность участков для голосования.
Напомним, в 8:00 утра, 24 июня, в Тверской области открылись 1155 участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
- Сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области в составе межведомственных комиссий совместно с коллегами из полиции и МЧС отработали вопросы антитеррористической защищённости, пожарной безопасности, а также оснащенность участков средствами индивидуальной защиты и антисептиками, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кинологи ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области с минно-розыскными собаками осмотрели помещения и прилегающие территории.
Во время голосования маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения голосования. За безопасностью на участках будут следить круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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