2020-06-25T09:29:15+03:00
Общество

Сотрудники следственного управления по Тверской области поздравили ветеранов с юбилеем Парада Победы

Ветеранам вручили продовольственные наборы и открытки
Ольга ТРОФИМОВА
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Ветеранам вручили продовольственные наборы и открытки Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВетеранам вручили продовольственные наборы и открытки Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сотрудники отделов кадров и криминалистики СУ СК РФ по Тверской области поздравили с 75-летие Парада Победы участника Великой Отечественной войны и Парада Победы 24 июня 1945 года Николая Александровича Карпова, жительницу блокадного Ленинграда Зою Ильиничну Комаровскую, детей войны и ветеранов следствия Нину Николаевну Богомолову и Евгения Михайловича Царева.

- Всем ветеранам сотрудники Следственного комитета вручили праздничные продовольственные наборы, поздравительный адрес с 75-й годовщиной Парада Победы и передали подготовленные воспитанниками Областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей открытки на тему: "Я пишу ветерану", пожелав им крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Также в этот день сотрудники следственного управления поздравили с 97-летием участницу Великой Отечественной войны Ольгу Георгиевну Катарыгину. В День рождения ей вручили подарки и цветы и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, сил и оптимизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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