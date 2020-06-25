Сотрудники следственного управления по Тверской области поздравили ветеранов с юбилеем Парада Победы
Сотрудники отделов кадров и криминалистики СУ СК РФ по Тверской области поздравили с 75-летие Парада Победы участника Великой Отечественной войны и Парада Победы 24 июня 1945 года Николая Александровича Карпова, жительницу блокадного Ленинграда Зою Ильиничну Комаровскую, детей войны и ветеранов следствия Нину Николаевну Богомолову и Евгения Михайловича Царева.
- Всем ветеранам сотрудники Следственного комитета вручили праздничные продовольственные наборы, поздравительный адрес с 75-й годовщиной Парада Победы и передали подготовленные воспитанниками Областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей открытки на тему: "Я пишу ветерану", пожелав им крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
Также в этот день сотрудники следственного управления поздравили с 97-летием участницу Великой Отечественной войны Ольгу Георгиевну Катарыгину. В День рождения ей вручили подарки и цветы и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, сил и оптимизма.
ИСТОЧНИК KP.RU