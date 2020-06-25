2020-06-25T09:15:15+03:00
Общество

Вертолет санавиации МЧС трижды вылетал в районы Тверской области

Пациенты доставлены в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Пациенты доставлены в ОКБ Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПациенты доставлены в ОКБ Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам из ЦРБ Бежецкого и Санковского районов, а также Удомельского городского округа.

23 июня в 16:20 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента. В 18:46 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери.

В 22:04 вертолетом санавиации в ОКБ Твери был доставлен пациент из Бежецкого района.

В 2:23 ночи 24 июня в Тверь был транспортирован пациент из Сонковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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