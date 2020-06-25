2020-06-25T08:05:26+03:00
Общество

В Тверской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Они будут работать ежедневно - с 25 июня по 1 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области открыты 1155 участков для голосованияВ Тверской области открыты 1155 участков для голосованияФото: Олег ЗОЛОТО
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В 8:00 утра 25 июня в Тверской области открылись участки для проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В Верхневолжье, с соблюдением всех санитарных норм, открыты 1155 участков для голосования. Все помещения продезинфицированы. Санитарная обработка будет проводится два раза в день.

Следить за ходом голосования на участках будут 6145 наблюдателей. Свыше 1400 волонтеров будут оказывать помощь маломобильным гражданам. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля. Для соблюдения социальной дистанции нанесены специальные ограничительные линии и указатели движения.

Участки будут работать с 25 июня по 1 июля, проголосовать можно с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Также, с 25 по 30 июня голосование будет проводиться на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Получить ответы на вопросы, касающиеся голосования, можно на "горячей линии" Центральной избирательной комиссии РФ по телефону: 8-800-200-00-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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