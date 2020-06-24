2020-06-24T23:11:46+03:00
Общество

В Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы

Их увидели жители Твери, Ржева, Зубцова и Белого
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы Фото: ПТОВ Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы Фото: ПТО
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Ровно в 23:00 вечера 24 июня в небе Городов воинской славы - Твери и Ржеве, а также в двух Городах воинской доблести - Зубцове и Белом, прогремели праздничные салюты в честь 75-летия Великой Победы.

Праздничный салют в Твери длился ровно пять минут.

Напомним, что из-за коронавируса запланированные ранее парады в Твери и Ржеве пришлось отменить. Часть праздничных мероприятий прошла в онлайн формате, но салюты отменять не стали.

И, хотя в Тверской области парадов не было, тверские суворовцы, курсантки ВКО и юнармейцы приняли участие в Параде Победы в Москве. А в небе над столицей парадным строем пролетели самолеты Ил-76МД под управлением экипажей 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и торжокские "Беркуты".

Праздничный салют в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Праздничный салют в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА

Праздничный салют в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Праздничный салют в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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