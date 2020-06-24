В Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы
Ровно в 23:00 вечера 24 июня в небе Городов воинской славы - Твери и Ржеве, а также в двух Городах воинской доблести - Зубцове и Белом, прогремели праздничные салюты в честь 75-летия Великой Победы.
Праздничный салют в Твери длился ровно пять минут.
Напомним, что из-за коронавируса запланированные ранее парады в Твери и Ржеве пришлось отменить. Часть праздничных мероприятий прошла в онлайн формате, но салюты отменять не стали.
И, хотя в Тверской области парадов не было, тверские суворовцы, курсантки ВКО и юнармейцы приняли участие в Параде Победы в Москве. А в небе над столицей парадным строем пролетели самолеты Ил-76МД под управлением экипажей 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и торжокские "Беркуты".
Праздничный салют в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА
Праздничный салют в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU