В Твери открылись Городской сад, парк Победы, парк "Тьмака" и Ботанический сад
24 июня в Твери и области официально открылись для посещения все парки и скверы. Соответствующее постановление о снятии ограничений накануне было подписано губернатором Игорем Руденей.
Согласно документу, паркам и скверам разрешено работать при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции среди отдыхающих.
Так, в среду в Твери заработали Городской сад, парк Победы, ландшафтный парк "Тьмака" и Ботанический сад.
Открыты детские игровые площадки, а вот аттракционы пока не работают. А потому, в парках можно просто гулять, отдыхать и принимать солнечные ванны, не забывая о мерах безопасности.
Берегите себя и будьте здоровы!
ИСТОЧНИК KP.RU
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