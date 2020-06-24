В Твери открылись Городской сад, парк Победы, парк "Тьмака" и Ботанический сад

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:53:08+03:00

Парки и скверы открыли для посетителей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Изменить размер текста: A A

24 июня в Твери и области официально открылись для посещения все парки и скверы. Соответствующее постановление о снятии ограничений накануне было подписано губернатором Игорем Руденей.

Согласно документу, паркам и скверам разрешено работать при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции среди отдыхающих.

Так, в среду в Твери заработали Городской сад, парк Победы, ландшафтный парк "Тьмака" и Ботанический сад.

Открыты детские игровые площадки, а вот аттракционы пока не работают. А потому, в парках можно просто гулять, отдыхать и принимать солнечные ванны, не забывая о мерах безопасности.

Берегите себя и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU