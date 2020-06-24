2020-06-24T13:28:27+03:00
Общество

В Тверской области скорректирован график работы участков для голосования

Они будут открыты с 8:00 до 20:00
Ольга ТРОФИМОВА
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Для удобства жителей Тверской области скорректирован график работы участков для голосованияДля удобства жителей Тверской области скорректирован график работы участков для голосованияФото: Олег ЗОЛОТО
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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации начнется завтра, 25 июня. Для удобства жителей Тверской области скорректирован график работы участков для голосования. Они будут открыты с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Всего на территории Верхневолжья будет открыто 1155 участков для голосования. В каждом из них организованы меры по обеспечению санитарной безопасности.

- Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Все приходящие на участок граждане должны будут пройти обязательную термометрию. Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Для соблюдения социальной дистанции на участках будут нанесены специальные ограничительные линии и указатели движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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