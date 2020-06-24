2020-06-24T09:21:17+03:00
Общество

В честь 75-летия Победы в Твери, Ржеве, Зубцове и Белом прогремит салют

Жители смогут его увидеть ровно в 23:00
Ольга ТРОФИМОВА
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Салюты прогремят в четырех городах Тверской областиСалюты прогремят в четырех городах Тверской областиФото: Татьяна Коркина
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24 июня сразу в Городах воинской славы - Твери, Ржеве, а также в Городах воинской доблести - Зубцове и Белом, в честь 75-летия Великой Победы прогремит праздничный салют. Он состоится ровно в 23:00, одновременно с салютом в Москве.

Напомним, что из-за коронавируса парад в Твери был отменен. Праздничные мероприятия проходят в онлайн-формате.

Также, 24 июня в 12:00 по местному времени по всей стране в течение 1 минуты раздастся гудок в знак приверженности миру на всей земле: гудки дадут предприятия, корабли, общественный транспорт всех видов, сельскохозяйственная техника и автолюбители, прозвенят церковные колокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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