Снятие режима самоизоляции в Тверской области: стоматологические клиники начинают принимать пациентов

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:44:56+03:00

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С 24 июня в Тверской области начинают принимать пациентов стоматологические клиники. Соответствующее постановление о снятии ограничений подписал губернатор Игорь Руденя.

Работа стоматологий возможна только при строгом соблюдении мер профилактики против коронавируса и тщательной дезинфекции помещений. Медперсонал при оказании услуг должен использовать средства индивидуальной защиты.

Обязательно наличие антисептиков или санитайзеров для посетителей, соблюдение социальной дистанции между пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU