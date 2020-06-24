Снятие режима самоизоляции в Тверской области: стоматологические клиники начинают принимать пациентов
С 24 июня в Тверской области начинают принимать пациентов стоматологические клиники. Соответствующее постановление о снятии ограничений подписал губернатор Игорь Руденя.
Работа стоматологий возможна только при строгом соблюдении мер профилактики против коронавируса и тщательной дезинфекции помещений. Медперсонал при оказании услуг должен использовать средства индивидуальной защиты.
Обязательно наличие антисептиков или санитайзеров для посетителей, соблюдение социальной дистанции между пациентами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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