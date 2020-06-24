Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются парки, детские площадки, сады и школы

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:08:07+03:00

В Тверской области открывают парки и детские площадки Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Власти региона смягчили карантинные меры. Шаг за шагом в Тверской области снимают режим самоизоляции.

Накануне вечером стало известно, что с 24 июня в Верхневолжье открываются для посещения парки, детские площадки, сады и школы, разрешается посещение учреждений дополнительного и среднего профобразования. Соответствующще постановление подписал губернатор Игорь Руденя.

Также, с 6 июля возобновляется работа санаторно-оздоровительных, образовательных детских лагерей и других объектов летнего детского отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU