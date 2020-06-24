2020-06-24T08:08:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются парки, детские площадки, сады и школы

Ограничения снимают 24 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области открывают парки и детские площадкиВ Тверской области открывают парки и детские площадкиФото: Евгения ГУСЕВА
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Власти региона смягчили карантинные меры. Шаг за шагом в Тверской области снимают режим самоизоляции.

Накануне вечером стало известно, что с 24 июня в Верхневолжье открываются для посещения парки, детские площадки, сады и школы, разрешается посещение учреждений дополнительного и среднего профобразования. Соответствующще постановление подписал губернатор Игорь Руденя.

Также, с 6 июля возобновляется работа санаторно-оздоровительных, образовательных детских лагерей и других объектов летнего детского отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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