Осужденные в бежецкой колонии Тверской области создают резную скульптуру преподобного Нила в полный рост

23 Июнь 2020 2020-06-24T00:14:15+03:00

Скульптура будет выполнена по древнему образцу. Фото: Тверская епархия

Она будет выполнена по древнему образцу

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В исправительной колонии-6 города Бежецка Тверской области осужденные работают над изготовлением резных скульптурных образов преподобного Нила Столобенского.

Работы проходят под руководством начальника отдела по воспитательной работе В.В. Кузьмина в церковном Доме трудолюбия при Покровском тюремном храме. Курирует работу секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов.

В настоящее время руками осужденных создается резная скульптура преподобного Нила в полный рост.

- По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, скульптура будет выполнена по древнему образцу, специально привезенному из Нило-Столобенского монастыря, - уточняют в пресс-службе Тверской епархии.

Скульптура будет выполнена по древнему образцу. Фото: Тверская епархия, по материалам Бежецкой епархии

ИСТОЧНИК KP.RU