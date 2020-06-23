Осужденные в бежецкой колонии Тверской области создают резную скульптуру преподобного Нила в полный рост
В исправительной колонии-6 города Бежецка Тверской области осужденные работают над изготовлением резных скульптурных образов преподобного Нила Столобенского.
Работы проходят под руководством начальника отдела по воспитательной работе В.В. Кузьмина в церковном Доме трудолюбия при Покровском тюремном храме. Курирует работу секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов.
В настоящее время руками осужденных создается резная скульптура преподобного Нила в полный рост.
- По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, скульптура будет выполнена по древнему образцу, специально привезенному из Нило-Столобенского монастыря, - уточняют в пресс-службе Тверской епархии.
Скульптура будет выполнена по древнему образцу. Фото: Тверская епархия, по материалам Бежецкой епархии
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