Детский музейный центр Твери начинает принимать посетителей
Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея начинает принимать посетителей. Это стало возможным после 19 июня, когда губернатор Игорь Руденя принял соответствующее постановление.
- Разрешено принимать посетителей! И мы рады вновь видеть вас в ДМЦ со 2 июля! С соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Пожалуйста возьмите с собой защитные маски и перчатки. Возможно посещение в группах до 5 человек, - написали на своей страничке в соцсетях сотрудники ДМЦ.
В частности гостей приглашают на выставку работ Александра Ивановича Кукушкина, с которой многие друзья ДМЦ уже познакомились заочно.
Теперь прекрасные иллюстрации Александра Кукушкина можно увидеть вживую. Выставку продлили еще на три недели.
Ул. Советская, 3а (здание с колоннами)
Тел. 45-71-76.
ИСТОЧНИК KP.RU