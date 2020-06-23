Детский музейный центр Твери начинает принимать посетителей

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:21:43+03:00

Выставку Александра Кукушкина продлили еще на три недели. Фото: иллюстрация Александра Кукушкина

Но с соблюдением всех санитарных норм

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Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея начинает принимать посетителей. Это стало возможным после 19 июня, когда губернатор Игорь Руденя принял соответствующее постановление.

- Разрешено принимать посетителей! И мы рады вновь видеть вас в ДМЦ со 2 июля! С соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Пожалуйста возьмите с собой защитные маски и перчатки. Возможно посещение в группах до 5 человек, - написали на своей страничке в соцсетях сотрудники ДМЦ.

В частности гостей приглашают на выставку работ Александра Ивановича Кукушкина, с которой многие друзья ДМЦ уже познакомились заочно.

Теперь прекрасные иллюстрации Александра Кукушкина можно увидеть вживую. Выставку продлили еще на три недели.

Ул. Советская, 3а (здание с колоннами)

Тел. 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU