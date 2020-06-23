В Тверской области в разгаре ремонт дороги, связывающей северо-западные районы
На четырех участках дороги «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино в Осташковском городском округе, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах кипит ремонт. Уже уложено 16 км нового асфальта.
Всего же в 2020 году запланировано привести в порядок 33,3 км трассы. Её ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
С 2020 по 2022 годы подрядчику предстоит отремонтировать 80 км автодороги.
Губернатор Игорь Руденя считает – благодаря участию региона в национальном проекте решаются основные задачи в дорожной сфере.
ИСТОЧНИК KP.RU
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