2020-06-23T20:34:03+03:00
Недвижимость

В Тверской области в разгаре ремонт дороги, связывающей северо-западные районы

Трасса приводится в порядок по нацпроекту
Алексей АНДРЕЕВ
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Уже уложено 16 км нового асфальта. Фото: ПТОУже уложено 16 км нового асфальта. Фото: ПТО
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На четырех участках дороги «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино в Осташковском городском округе, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах кипит ремонт. Уже уложено 16 км нового асфальта.

Всего же в 2020 году запланировано привести в порядок 33,3 км трассы. Её ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 2020 по 2022 годы подрядчику предстоит отремонтировать 80 км автодороги.

Губернатор Игорь Руденя считает – благодаря участию региона в национальном проекте решаются основные задачи в дорожной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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