Тверские пенсионеры могут наблюдать за Всероссийскими кибер-соревнованиями среди людей старшего возраста

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:29:22+03:00

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9 июля 2020 года состоится финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает тверское региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Этот чемпионат – крупнейшее в стране компьютерное состязание для людей "серебряного возраста". И в этом году впервые соревноваться они будут в онлайн-формате.

Финалисты покажут своё умение работать с с поисковыми системами, электронными ресурсами ПФР, продемонстрируют знания в сфере интернет-безопасности.

Все участники будут разделены на категории «начинающие» и «уверенные» пользователи, в которых и будут состязаться. Кроме того, пройдёт соревнование за командное место в общероссийском зачёте.

Откроется финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 8 июля в формате видеоконференции, болельщики смогут увидеть видеотрансляции кибер-соревнований на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU