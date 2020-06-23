2020-06-23T16:37:56+03:00
Общество

Появились первые сведения, где планируют голосовать граждане в Тверской области

Об этом сообщает облизбирком
Алексей АНДРЕЕВ
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Облизбирком сообщил первые данные о том, какие форматы голосования выбирают для себя граждане. Фото: ЦИКОблизбирком сообщил первые данные о том, какие форматы голосования выбирают для себя граждане. Фото: ЦИК
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Избирательная комиссия региона представила первые данные о том, какие форматы голосования выбрали для себя жители и гости нашего региона.

В общем пока от граждан принято 49041 заявление о желании принять участие в голосовании по месту пребывания (формат «Мобильный избиратель»).

42542 таких заявления поданы в избиркомы: 8819 в ТИК и 33723 – в УИК.

Соответственно через МФЦ оформлено 372 заявления о голосовании по месту пребывания, через Единый портал госуслуг - 6127.

До 17.00 1 июля в участковых избирательных комиссиях проводится прием заявлений от граждан о желании проголосовать на дому. По состоянию на 22 июня в УИК принято 8410 таких заявлений.

С 25 по 30 июня 617 УИК будут проводить голосование в 6254 населенных пунктах, где нет помещений для голосования. Воспользоваться возможностями такого формата, по предварительным данным, смогут 110736 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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