Появились первые сведения, где планируют голосовать граждане в Тверской области
Избирательная комиссия региона представила первые данные о том, какие форматы голосования выбрали для себя жители и гости нашего региона.
В общем пока от граждан принято 49041 заявление о желании принять участие в голосовании по месту пребывания (формат «Мобильный избиратель»).
42542 таких заявления поданы в избиркомы: 8819 в ТИК и 33723 – в УИК.
Соответственно через МФЦ оформлено 372 заявления о голосовании по месту пребывания, через Единый портал госуслуг - 6127.
До 17.00 1 июля в участковых избирательных комиссиях проводится прием заявлений от граждан о желании проголосовать на дому. По состоянию на 22 июня в УИК принято 8410 таких заявлений.
С 25 по 30 июня 617 УИК будут проводить голосование в 6254 населенных пунктах, где нет помещений для голосования. Воспользоваться возможностями такого формата, по предварительным данным, смогут 110736 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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