По ценам на 98-й бензин Тверская область на одиннадцатом месте среди регионов ЦФО

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:40:42+03:00

За литр дизтоплива в мае в Тверской области просили 47,48 рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Тверьстат опубликовал статистику изменения цен на рынке автомобильного топлива за май 2020 года

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Тверская область в мае по ценам на бензин находилась на восьмом месте среди регионов Центрального федерального округа (в ЦФО, напомним, входит 18 регионов).

В раскладке по маркам топлива картина иная: по бензину АИ-92 Тверская область занимала 3-е место, по АИ-95 – 9-е место, а по АИ-98 – 11-е место.

Самый дорогой в ЦФО бензин в Москве: в среднем 46,89 рублей за литр. Самый дешёвый - в Ярославской области: 43,12. рублей за литр.

Цены на газовое моторное топливо поместили Тверскую область на 11-ю строчку среди регионов Центрального федерального округа. Самый дорогой газ в Ярославской области – 23,50 рублей за литр, а самый дешёвый - в Тульской – 12,97 рублей.

А вот дизельное топливо у нас самое дорогое в ЦФО. Дешевле всего продавали в мае дизтопливо в Калужской области – 44,86 рублей за литр.

Динамика цен на автомобильное топливо в Тверской области. данные Тверьстата.

ИСТОЧНИК KP.RU