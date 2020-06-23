В прокуратуре Тверской области работает "горячая линия" по вопросам нарушений социальных и трудовых прав граждан

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:41:36+03:00

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В прокуратуре Тверской области с 22 по 30 июня организована "горячая линия" по вопросам нарушений социальных и трудовых прав граждан.

Позвонить дежурному прокурору можно по телефону: 8-980-630-03-87. В любой день, включая выходные, с 9:00 до 18:00.

- Поступившая на телефон "горячей линии" информация будет проверена, при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточняют в ведомстве.

Также, обращение можно направить через интернет-приемную прокуратуры Тверской области и Единый портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU