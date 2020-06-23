В прокуратуре Тверской области работает "горячая линия" по вопросам нарушений социальных и трудовых прав граждан
Задать вопрос можно дежурному прокурору
Задать вопрос можно дежурному прокурору Фото: архив "КП"
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В прокуратуре Тверской области с 22 по 30 июня организована "горячая линия" по вопросам нарушений социальных и трудовых прав граждан.
Позвонить дежурному прокурору можно по телефону: 8-980-630-03-87. В любой день, включая выходные, с 9:00 до 18:00.
- Поступившая на телефон "горячей линии" информация будет проверена, при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточняют в ведомстве.
Также, обращение можно направить через интернет-приемную прокуратуры Тверской области и Единый портал госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU