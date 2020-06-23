В Тверской области участки для голосования по Конституции будут дезинфицировать дважды в день
Губернатор Игорь Руденя в режиме видеосвязи провел совещание с руководителями областных органов власти, территориальных подразделений федеральных структур и глав муниципалитетов Верхневолжья. Обсуждался вопрос организации в регионе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
- Президент России Владимир Путин отметил, что для принятия поправок в Конституцию мнение граждан является основополагающим. Наша задача – предоставить возможность жителям региона и нашим гостям реализовать своё право на участие в голосовании. Уже послезавтра, 25 июня 2020 года, начинается голосование. Самое главное – это обеспечение санитарной безопасности. Необходимо ещё раз проверить на каждом участке наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфекции, бесконтактных термометров, провести инструктажи со всеми участниками, – отметил Игорь Руденя.
Санитарная обработка помещений будет проводиться дважды день силами сотрудников МЧС.
Участковые избирательные комиссии (УИК) уже обеспечены защитными масками. Их закуплено более 1 млн 40 тыс. штук, а также одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами.
СИЗы предназначены для всех членов УИК, наблюдателей, правоохранителей, журналистов. На участках должна быть разметка для соблюдения дистанции.
В отдаленных деревнях, а также на придомовых территориях можно будет проголосовать 25, 26, 29 июня с 8.00 до 13.00 и с 19.00 до 21.00, 30 июня с 8.00 до 13.00. В выходные дни (27 и 28 июня) голосование будет проводиться с 15.00 до 18.00.
В помещениях для голосования 25, 26 и 29 июня голосование проводится с 15.00 до 19.00. 27 и 28 июня с 10.00 до 14.00. А 30 июня - с 15.00 до 17.00.
Непосредственно в день Общероссийского голосования - 1 июля - можно будет проголосовать с 8.00 до 20.00
ИСТОЧНИК KP.RU
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