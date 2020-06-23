За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1855 человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:19:49+03:00

В Тверской области на коронавирус протестировали 104 918 человек Фото: ПТО

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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 23 июня, в регионе обследовано 104 918 человек. За минувшие сутки тесты сдали 1855 граждан.

Тестирование на инфекцию проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за сутки в Тверской области после коронавируса выписаны еще 109 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели - 2070. Еще 1125 пациентов остаются под наблюдением медиков. 61 человек скончался.

За минувшие сутки выявлено 59 новых случая заболевания. Всего зараженных на 23 июня - 3256.

ИСТОЧНИК KP.RU