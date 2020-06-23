Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области правила безопасности в лесу
Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области напомнили жителям и гостям региона правила безопасности в лесу, которые должен знать и соблюдать каждый человек, отправляясь в лес.
- В весенне-летний период 2020 года выездов на поиски в лесном массиве еще не было, но, как правило, с наступлением грибного сезона заявки на выезды спасатели получают ежедневно, - отмечает спасатель аварийно-спасательной службы Тверской области Сергей Силиков. - Люди забывают брать с собой компас и телефон, идут в лес, несмотря на плохое самочувствие, часто надевая камуфляж вместо яркой одежды. Всё это затрудняет их дальнейший поиск.
А потому, важно помнить:
- перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать;
- определите место стоянки и время возвращения;
- обязательно возьмите с собой компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду;
- надевайтк в лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, удобную обувь;
- выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты;
- если вы заблудились - не паникуйте, свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01;
- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу найти человека легко.
При самостоятельном выходе из леса к населенному пункту или к людям, заблудившийся должен сообщить информацию о себе.
Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
Графика: ГУ МЧС России по Тверской области
Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области о безопасности в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU