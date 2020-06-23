2020-06-23T15:08:50+03:00
Общество

Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области правила безопасности в лесу

Их важно помнить и соблюдать
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области правила безопасности в лесуСпасатели МЧС напомнили жителям Тверской области правила безопасности в лесуФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области напомнили жителям и гостям региона правила безопасности в лесу, которые должен знать и соблюдать каждый человек, отправляясь в лес.

- В весенне-летний период 2020 года выездов на поиски в лесном массиве еще не было, но, как правило, с наступлением грибного сезона заявки на выезды спасатели получают ежедневно, - отмечает спасатель аварийно-спасательной службы Тверской области Сергей Силиков. - Люди забывают брать с собой компас и телефон, идут в лес, несмотря на плохое самочувствие, часто надевая камуфляж вместо яркой одежды. Всё это затрудняет их дальнейший поиск.

А потому, важно помнить:

- перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать;

- определите место стоянки и время возвращения;

- обязательно возьмите с собой компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду;

- надевайтк в лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, удобную обувь;

- выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты;

- если вы заблудились - не паникуйте, свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01;

- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу найти человека легко.

При самостоятельном выходе из леса к населенному пункту или к людям, заблудившийся должен сообщить информацию о себе.

Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Графика: ГУ МЧС России по Тверской области

Графика: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области о безопасности в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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