2020-06-23T14:45:25+03:00
Общество

Четыре пациента доставлены в Тверь на вертолетах санавиации

Им потребовалась неотложная помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолеты санавиации четыре раза вылетали в районы Тверской области Фото: областной минздравВертолеты санавиации четыре раза вылетали в районы Тверской области Фото: областной минздрав
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На минувшей неделе вертолеты санавиации четыре раза вылетали в районы Тверской области.

В ЦМСЧ-141 ФМБА города Удомли пациенту с полиорганной недостаточностью на фоне острого коронарного синдрома потребовалась срочная консультация.

Из первичного сосудистого центра Бежецкой центральной районной больницы был эвакуирован мужчина с острым инфарктом миокарда.

Из центральных районных больниц Ржевского и Лесного районов в Тверь доставлены пациенты с дыхательной недостаточностью на фоне двухсторонней полисегментарной пневмонии.

- Все пациенты, в соответствии с профилем заболевания, госпитализированы в лечебные учреждения города Твери, - сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Всего, по данным ведомства, с 1 января по 22 июня 2020 года вертолеты санитарной авиации эвакуировали из районов 79 человек, в том числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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