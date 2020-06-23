В Тверской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:41:41+03:00

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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ЧП произошло в ночь на 23 июня. Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Октябрьской в пгт Орша Калининского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

По указанному адресу убыли отделение отдельного поста пожарно-спасательной части №72 и два отделения СПСЧ.

- В квартире личным составом был обнаружен мужчина. Пострадавшего оперативно вынесли на улицу и передали медикам. Он госпитализирован, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU