2020-06-23T13:10:01+03:00
Общество

Платные парковки в Твери на два дня станут бесплатными

Плату не будут взимать 24 июня и 1 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Платные парковки на два дня станут бесплатнымиПлатные парковки на два дня станут бесплатнымиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Платные парковки в Твери на два дня станут бесплатными. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города 22 июля.

Согласно документу, плата за пользование платными парковками (парковочными местами) на автомобильных дорогах местного значения не будет взиматься в течение нерабочих дней 24 июня и 1 июля 2020 года.

В дальнейшем оплата будет производиться по установленным тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медвежонка Пужу привезли в Тверскую область из Республики Коми
Торопецкие лебеди в Тверской области вывели потомство
Тверские пенсионеры могут наблюдать за Всероссийскими кибер-соревнованиями среди людей старшего возраста
Жителей Твери приглашают на покос травы
По ценам на 98-й бензин Тверская область на одиннадцатом месте среди регионов ЦФО
Появились первые сведения, где планируют голосовать граждане в Тверской области
В прокуратуре Тверской области работает "горячая линия" по вопросам нарушений социальных и трудовых прав граждан
В Тверской области участки для голосования по Конституции будут дезинфицировать дважды в день
За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1855 человек
Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области правила безопасности в лесу
Четыре пациента доставлены в Тверь на вертолетах санавиации
В Тверской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Платные парковки в Твери на два дня станут бесплатными
Масло с кишечной палочкой доставили в Тверь из Московской области
Более 4300 медиков получили доплаты в связи с коронавирусом в Тверской области
Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
В Тверской области 1125 пациентов продолжают лечиться от коронавируса
В Тверской области представили общий видеоролик «Эстафеты памяти»
На двух улицах в Заволжском районе Твери положили новый асфальт
Синие автобусы в Твери ходят по расписанию с точностью 97%
Осужденным в Тверской области рассказали о Ржевской битве
Из-за долга перед банком житель Тверской области не смог продать автомобиль
Жители Тверской области спешат жениться и не хотят разводиться
Судебные приставы Тверской области расскажут о профилактике коррупционных правонарушений
В ближайшие дни отделения почты в Тверской области будут работать по особому графику