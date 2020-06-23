Платные парковки в Твери на два дня станут бесплатными
Плату не будут взимать 24 июня и 1 июля
Платные парковки на два дня станут бесплатнымиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Платные парковки в Твери на два дня станут бесплатными. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города 22 июля.
Согласно документу, плата за пользование платными парковками (парковочными местами) на автомобильных дорогах местного значения не будет взиматься в течение нерабочих дней 24 июня и 1 июля 2020 года.
В дальнейшем оплата будет производиться по установленным тарифам.
ИСТОЧНИК KP.RU