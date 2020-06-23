Более 4300 медиков получили доплаты в связи с коронавирусом в Тверской области
Общая сумма стимулирующих выплат медработникам региона за апрель и май за счет средств федерального бюджета составила 207,4 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 5,2 млн рублей. Выплаты произвели 4371 медику.
А недавно в преддверии Дня медицинского работника президент Владимир Путин сообщил, что выплаты для медиков будут продлены на июль и август 2020 года.
Напомним, что надбавки установлены медработникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом.
Выплаты получают также сотрудники лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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