2020-06-23T11:30:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 4300 медиков получили доплаты в связи с коронавирусом в Тверской области

Это данные за май и апрель
Алексей АНДРЕЕВ
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Медикам продлят стимулирующие выплаты до сентября. Об этом сказал президент.Медикам продлят стимулирующие выплаты до сентября. Об этом сказал президент.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Общая сумма стимулирующих выплат медработникам региона за апрель и май за счет средств федерального бюджета составила 207,4 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 5,2 млн рублей. Выплаты произвели 4371 медику.

А недавно в преддверии Дня медицинского работника президент Владимир Путин сообщил, что выплаты для медиков будут продлены на июль и август 2020 года.

Напомним, что надбавки установлены медработникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом.

Выплаты получают также сотрудники лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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