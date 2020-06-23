Масло с кишечной палочкой доставили в Тверь из Московской области
Бактерии выявили специалисты Тверской МВЛ
В сливочном масле нашли кишечную палочкуФото: Андрей Минаев
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Бактерии группы кишечной палочки выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследования образцов сливочного масла жирностью 82,5%, произведенного в Московской области.
Пробы были взяты специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из магазинов Твери.
Сведения о регистрации лабораторией нарушения требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.
ИСТОЧНИК KP.RU