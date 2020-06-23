2020-06-23T12:33:11+03:00
Общество

Масло с кишечной палочкой доставили в Тверь из Московской области

Бактерии выявили специалисты Тверской МВЛ
Ольга ТРОФИМОВА
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В сливочном масле нашли кишечную палочкуВ сливочном масле нашли кишечную палочкуФото: Андрей Минаев
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Бактерии группы кишечной палочки выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследования образцов сливочного масла жирностью 82,5%, произведенного в Московской области.

Пробы были взяты специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из магазинов Твери.

Сведения о регистрации лабораторией нарушения требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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