2020-06-23T11:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области 1125 пациентов продолжают лечиться от коронавируса

Выявлено 59 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТОВ Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 59 человек. Всего зараженных на 23 июня - 3256. За весь период из больниц выписаны 2070 человек (+109 человек за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1125 пациентов (-52 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончался 61 человек (+2 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1129 случаев, далее идут Кимры - 527 зараженных и Конаковский район - 295.

По стране зафиксировано 7425 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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