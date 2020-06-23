2020-06-23T11:49:46+03:00
Общество

В Тверской области представили общий видеоролик «Эстафеты памяти»

Он был подготовлен к 22 июня
Ирина ТАРАСОВА
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«Эстафета памяти» проходила в формате онлайн«Эстафета памяти» проходила в формате онлайн
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В Тверской области завершилась «Эстафета Памяти». Областная молодежная патриотическая акция была приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года.

«Эстафета памяти» проходила в формате онлайн под хэштегами #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит.

В городах и районах региона на братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, участники акции снимали видеоролики с участием активистов общественных организаций военно-патриотической направленности, юнармейцев и кадетов. Видеоролики публиковались в социальных сетях.

К 22 июня был подготовлен общий видеоролик в рамках «Эстафеты памяти», где представители городов и сельских поселений региона передают друг другу на Посту №1 памятные свечи.

Посмотреть видео можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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