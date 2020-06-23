2020-06-23T09:33:45+03:00
Общество

Осужденным в Тверской области рассказали о Ржевской битве

В ближайшее время в ИК-7 Ржева состоится лекция о Ржевском мемориале Советскому солдату
Ольга ТРОФИМОВА
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По просьбам осужденных, в колонии запланировано занятие, посвященное Ржевскому мемориалу Фото: УФСИН России по Тверской областиПо просьбам осужденных, в колонии запланировано занятие, посвященное Ржевскому мемориалу Фото: УФСИН России по Тверской области
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Накануне Дня памяти и скорби осужденным, отбывающим наказания в колонии-поселения ИК-7 Ржева, рассказали о Ржевской битве.

В настоящее время на участке исправительной колонии содержатся 15 человек.

На лекции начальник участка колонии-поселения Елена Чернышева рассказала о боях под Ржевом, привела сведения о масштабной наступательной операции Красной Армии в 1942 году и об освобождении Ржева 3 марта 1943 года.

Также собравшимся показали документальный фильм "Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова".

В преддверии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату, которое ожидается 30 июня, по просьбам осужденных, в колонии запланировано занятие, посвященное новому мемориалу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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