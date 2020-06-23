Осужденным в Тверской области рассказали о Ржевской битве
Накануне Дня памяти и скорби осужденным, отбывающим наказания в колонии-поселения ИК-7 Ржева, рассказали о Ржевской битве.
В настоящее время на участке исправительной колонии содержатся 15 человек.
На лекции начальник участка колонии-поселения Елена Чернышева рассказала о боях под Ржевом, привела сведения о масштабной наступательной операции Красной Армии в 1942 году и об освобождении Ржева 3 марта 1943 года.
Также собравшимся показали документальный фильм "Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова".
В преддверии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату, которое ожидается 30 июня, по просьбам осужденных, в колонии запланировано занятие, посвященное новому мемориалу.
ИСТОЧНИК KP.RU