Осужденным в Тверской области рассказали о Ржевской битве

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:33:45+03:00

По просьбам осужденных, в колонии запланировано занятие, посвященное Ржевскому мемориалу Фото: УФСИН России по Тверской области

В ближайшее время в ИК-7 Ржева состоится лекция о Ржевском мемориале Советскому солдату

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня памяти и скорби осужденным, отбывающим наказания в колонии-поселения ИК-7 Ржева, рассказали о Ржевской битве.

В настоящее время на участке исправительной колонии содержатся 15 человек.

На лекции начальник участка колонии-поселения Елена Чернышева рассказала о боях под Ржевом, привела сведения о масштабной наступательной операции Красной Армии в 1942 году и об освобождении Ржева 3 марта 1943 года.

Также собравшимся показали документальный фильм "Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова".

В преддверии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату, которое ожидается 30 июня, по просьбам осужденных, в колонии запланировано занятие, посвященное новому мемориалу.

ИСТОЧНИК KP.RU