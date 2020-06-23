2020-06-23T09:19:17+03:00
Общество

Из-за долга перед банком житель Тверской области не смог продать автомобиль

Мужчина не выплатил в срок 65 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина зодолжал 65 тысяч рублейМужчина зодолжал 65 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Житель Тверской области не смог продать автомобиль из-за задолженности перед банком в сумме 65 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании задолженности находилось в Московском отделении судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области.

В целях обеспечения исполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику.

Решив продать автомобиль, мужчина не смог снять его с учета.

В разговоре с приставом должник пояснил, что находился в отпуске и не получал постановление о возбуждении исполнительного производства.

В результате задолженность была погашена в полном объеме. Исполнительное производство в отношении гражданина окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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