Из-за долга перед банком житель Тверской области не смог продать автомобиль
Житель Тверской области не смог продать автомобиль из-за задолженности перед банком в сумме 65 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании задолженности находилось в Московском отделении судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области.
В целях обеспечения исполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику.
Решив продать автомобиль, мужчина не смог снять его с учета.
В разговоре с приставом должник пояснил, что находился в отпуске и не получал постановление о возбуждении исполнительного производства.
В результате задолженность была погашена в полном объеме. Исполнительное производство в отношении гражданина окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU