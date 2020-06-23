Жители Тверской области спешат жениться и не хотят разводиться
В сердине июня Тверьстат традиционного публикует статистику о естественном движении населения в период с января по апрель 2020 года.
В этом году, по данным за четыре месяца, жители Тверской области заключили 1626 браков - на 148 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Разводиться, в сравнении с прошлым годом, тоже стали чаще (на 68 разводов больше). Однако число расторгнутых браков все же меньше, чем зарегистрированных - 1338.
Снизилась рождаемость и смертность, в том числе детей до года. С начала года в Тверской области родилось 3197 детей - на 354 ребенка меньше, чем в прошлом году. Умерло 12 младенцев (на 2 меньше, чем в 2019 году).
Всего умерших - 6989, в прошлом году этот показатель в январе-апреле составлял 7249 человек (на 260 больше).
ИСТОЧНИК KP.RU