Судебные приставы Тверской области расскажут о профилактике коррупционных правонарушений
23 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики коррупционных правонарушений.
Сообщить о признаках готовящихся либо совершенных должностных преступлениях, в частности: о злоупотреблении должностными полномочиями, самоуправстве, присвоении или растрате, вымогательстве, получении взятки, мошенничестве, халатности, а также о фактах несоблюдения сотрудниками Управления ограничений и запретов, установленных действующим законодательством о государственной гражданской службе РФ, нарушениях кодекса этики и служебного поведения государственными гражданскими служащими, можно по телефону: (4822) 55-93-79.
Звонки будут приниматься отделением собственной безопасности с 10:00 до 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU