2020-06-23T08:47:59+03:00
Общество

Судебные приставы Тверской области расскажут о профилактике коррупционных правонарушений

В ведомстве организована "горячая линия" для населения
Ольга ТРОФИМОВА
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В ведомстве организована "горячая линия" для населенияВ ведомстве организована "горячая линия" для населенияФото: Татьяна Коркина
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23 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики коррупционных правонарушений.

Сообщить о признаках готовящихся либо совершенных должностных преступлениях, в частности: о злоупотреблении должностными полномочиями, самоуправстве, присвоении или растрате, вымогательстве, получении взятки, мошенничестве, халатности, а также о фактах несоблюдения сотрудниками Управления ограничений и запретов, установленных действующим законодательством о государственной гражданской службе РФ, нарушениях кодекса этики и служебного поведения государственными гражданскими служащими, можно по телефону: (4822) 55-93-79.

Звонки будут приниматься отделением собственной безопасности с 10:00 до 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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