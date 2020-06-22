В ближайшие дни отделения почты в Тверской области будут работать по особому графику
24 июня - выходной день
Уточнить график работы своего почтового отделения можно в мобильном приложении или на сайте компании. Фото: Почта России
Изменить размер текста:
В ближайшие дни Почта России в Тверской области будет работать по особому графику.
- Во вторник 23 июня и четверг 25 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику, - комментирует Почта России.
Уточнить актуальный график работы своего почтового отделения или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
А вот 24 июня, в день Парада Победы, станет выходным для всех отделений почтовой связи Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU