В ближайшие дни отделения почты в Тверской области будут работать по особому графику

22 Июнь 2020 2020-06-22T23:44:47+03:00

Уточнить график работы своего почтового отделения можно в мобильном приложении или на сайте компании. Фото: Почта России

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В ближайшие дни Почта России в Тверской области будет работать по особому графику.

- Во вторник 23 июня и четверг 25 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику, - комментирует Почта России.

Уточнить актуальный график работы своего почтового отделения или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

А вот 24 июня, в день Парада Победы, станет выходным для всех отделений почтовой связи Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU