Тверского ветерана следствия, участника Великой Отечественной войны Павла Кабанова поздравили с днем рождения

22 Июнь 2020 2020-06-22T22:59:38+03:00

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22 июня сотрудники регионального следственного управления поздравили с 91-летием ветерана следствия, участника Великой Отечественной войны Павла Павловича Кабанова.

Поздравление прошло с соблюдением всех необходимых мер предосторожности в условиях эпидемиологической обстановки. Домой к ветерану пришли руководитель и инспектор отдела кадров СУ Евгений Суворов и Алексей Варфаломеев, а также следователь-криминалист Денис Златоустов.

Помимо прочего участнику Великой Отечественной войны вручили адрес с 75-й годовщиной Парада Победы и передали подготовленные воспитанниками ГБУ "Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" (г. Торжок) открытки на тему "Я пишу ветерану".

Спуститься вниз Павел Павлович не смог из-за самочувствия, все подарки за него приняла дочь. Однако он вышел на балкон и поблагодарил гостей.

Имениннику пожелали здоровья, бодрости духа, сил и оптимизма.

Павел Павлович Кабанов родился в 1929 году в деревне Костино Зубцовского района Тверской области. С 1942-1943 года воевал на фронте. В мае 1945 года в составе сводного батальона Калининского суворовского училища принимал участие в параде Великой Победы. С 1949 по 1951 годы обучался в Московском училище имени Верховного Совета РСФСР. После окончания училища с 1951 по 1957 годы служил на офицерских должностях в группе Советских войск в Германии. В 1957 году был уволен в связи с сокращением Вооруженных Сил в звании капитана.

С 1957 по 1962 годы обучался в МГУ имени М.В. Ломоносова. С марта 1962 году, обучаясь на очном отделении юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Павел Кабанов был принят на службу в прокуратуру Калининской области на должность стажера следователя. В период с 1962 по 1968 годы он работал следователем, с 1968 по 1991 годы работал прокурором-криминалистом областной прокуратуры, в 1991 уволился из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Имеет классный чин старшего советника юстиции.

Поздравление прошло с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Фото: СУ СК России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU