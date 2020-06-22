В Тверской области участки для голосования будут открывать на несколько часов

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:37:11+03:00

Определено время их работы с 25 июня по 1 июля

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Участки для голосования по поправкам в Конституцию начнут работать с 25 июня.

В отдаленных деревнях, дачных кооперативах и садовых товариществах, а также на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, можно будет проголосовать 25, 26, 29 июня с 8.00 до 13.00 и с 19.00 до 21.00, 30 июня с 8.00 до 13.00. В выходные дни (27 и 28 июня) голосование будет проводиться с 15.00 до 18.00.

В каждом отдельном населенном пункте о точной дате и времени проведения голосования участковые комиссии известят дополнительно.

В помещениях для голосования 25, 26 и 29 июня голосование проводится с 15.00 до 19.00. 27 и 28 июня с 10.00 до 14.00. А 30 июня - с 15.00 до 17.00.

Кроме того, жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

1 июля, в день Общероссийского голосования по Конституции РФ, 1 июля, в регионе с 8.00 до 20.00 будут открыты 1155 избирательных участков.

По всем вопросам, касающимся голосования, можно обращаться на «горячую линию» Центризбиркома РФ 8-800-200-00-20.

ИСТОЧНИК KP.RU