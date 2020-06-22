Горячую линию против коррупции организуют тверские судебные приставы
Во вторник, 23 июня 2020 года, региональное Управление Федеральной службы судебных приставов организует телефонную горячую линию по вопросам профилактики коррупции среди судебных приставов.
По телефону 8 (4822) 55-93-79 можно сообщить о признаках готовящихся либо совершённых должностных преступлений со стороны работников УФССП. Это, например, сведения о злоупотреблении должностными полномочиями, самоуправстве, присвоении или растрате, вымогательстве, халатности, нарушении этических норм или каких-либо запретов, установленных государством.
Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов дня 23 июня. Каждому позвонившему обещают конфиденциальность.
ИСТОЧНИК KP.RU