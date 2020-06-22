Горячую линию против коррупции организуют тверские судебные приставы

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:30:18+03:00

По телефону можно будет сообщить о признаках готовящихся либо совершённых должностных преступлений со стороны работников УФССП. Фото: Анастасия Осипова

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 июня 2020 года, региональное Управление Федеральной службы судебных приставов организует телефонную горячую линию по вопросам профилактики коррупции среди судебных приставов.

По телефону 8 (4822) 55-93-79 можно сообщить о признаках готовящихся либо совершённых должностных преступлений со стороны работников УФССП. Это, например, сведения о злоупотреблении должностными полномочиями, самоуправстве, присвоении или растрате, вымогательстве, халатности, нарушении этических норм или каких-либо запретов, установленных государством.

Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов дня 23 июня. Каждому позвонившему обещают конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU