В Тверской области живут 533 участника и инвалида Великой Отечественной
В Тверской области живут 533 участника и инвалида Великой Отечественной войны и 287 блокадников, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда». Статистикой наших земляков, принадлежащих к героическому поколению, в День памяти и скорби поделилось региональное отделение Пенсионного фонда РФ.
1336 жителей региона в детстве были узниками фашистских концлагерей. 717 женщин являются вдовами погибших и умерших участников войны.
Больше всего фронтовиков – 180 человек – живут в Твери и Калининском районе. Ещё 43 - в Ржеве и Ржевском районе. 30 участников войны – жители Вышневолоцкого городского округа, 36 – города Бологое и Бологовского района и ещё 31 фронтовик живёт сейчас в Торжке и Торжокском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»