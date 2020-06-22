2020-06-22T18:14:44+03:00
Общество

В Тверской области живут 533 участника и инвалида Великой Отечественной

Ветеранов посчитали в Пенсионном фонде
Виктория ТУШКОВА
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533 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 287 блокадников и 1336 детей-узников концлагерей живут в Тверской области.533 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 287 блокадников и 1336 детей-узников концлагерей живут в Тверской области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Тверской области живут 533 участника и инвалида Великой Отечественной войны и 287 блокадников, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда». Статистикой наших земляков, принадлежащих к героическому поколению, в День памяти и скорби поделилось региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

1336 жителей региона в детстве были узниками фашистских концлагерей. 717 женщин являются вдовами погибших и умерших участников войны.

Больше всего фронтовиков – 180 человек – живут в Твери и Калининском районе. Ещё 43 - в Ржеве и Ржевском районе. 30 участников войны – жители Вышневолоцкого городского округа, 36 – города Бологое и Бологовского района и ещё 31 фронтовик живёт сейчас в Торжке и Торжокском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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