В Твери стартует конкурс на лучшее выполнение программы ГТО

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:40:26+03:00

Выполение упражнений необходимо снять на видео Фото из архива vk.com/"ВФСК ГТО в Тверской области"

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В Твери продолжается онлайн подготовка населения к сдаче нормативов ГТО. Ее проводит Центр тестирования ГТО.

На днях был объявлен конкурс на лучшее выполнение программы ГТО. Участники могут выполнить любые упражнения на выбор - наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание на высокой перекладине, и до 26 июня опубликовать видеоролики с выполнением упражнений в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм под хештегом #я_ГоТоВ или прислать видеоролики с выполнением упражнений в группу ВКонтакте:

- Судьи центра ГТО будут оценивать правильность выполнения упражнений, объяснять ошибки, проводить консультации и выкладывать видеоролики в социальные сети, - сообщает администрация Твери. - Победители получат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU