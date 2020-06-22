2020-06-22T17:40:26+03:00
Спорт

В Твери стартует конкурс на лучшее выполнение программы ГТО

Победителей ждут призы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Выполение упражнений необходимо снять на видео Фото из архива vk.com/"ВФСК ГТО в Тверской области"Выполение упражнений необходимо снять на видео Фото из архива vk.com/"ВФСК ГТО в Тверской области"
Изменить размер текста:

В Твери продолжается онлайн подготовка населения к сдаче нормативов ГТО. Ее проводит Центр тестирования ГТО.

На днях был объявлен конкурс на лучшее выполнение программы ГТО. Участники могут выполнить любые упражнения на выбор - наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание на высокой перекладине, и до 26 июня опубликовать видеоролики с выполнением упражнений в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм под хештегом #я_ГоТоВ или прислать видеоролики с выполнением упражнений в группу ВКонтакте:

- Судьи центра ГТО будут оценивать правильность выполнения упражнений, объяснять ошибки, проводить консультации и выкладывать видеоролики в социальные сети, - сообщает администрация Твери. - Победители получат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Спасо-Преображенском соборе Твери будут служить субботние литургии
В Тверской области живут 533 участника и инвалида Великой Отечественной
В Твери стартует конкурс на лучшее выполнение программы ГТО
В Тверской области определен порядок выплат молодым людям 16-18 лет
Более 100 тысяч человек протестировано на коронавирус в Тверской области
За неделю в Тверской области клещи покусали более 300 человек
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области с 1 июля откроют для посетителей
В Тверской области неравнодушный прохожий помог вернуться домой дезориентированной бабушке
В нерабочие дни электрички Москва-Тверь будут ходить по графику рабочих дней
В Тверской области в честь 75-летия Победы состоится автопробег
Министерство транспорта Магаданской области возглавил экс-чиновник из Тверской области
В Тверской области нарисовали еще одно граффити с изображением Ржевского мемориала
Тверской области нужны инженеры, сварщики и электрики
Тверская область присоединяется к Всероссийской минуте молчания