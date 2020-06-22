В Тверской области определен порядок выплат молодым людям 16-18 лет

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:34:25+03:00

Выплаты будут производиться с июля до октября 2020 года. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Введение в нашем регионе единовременных выплат подросткам от 16 до 18 лет (включительно) в виде поддержки в связи с коронавирусом было инициировано губернатором Игорем Руденей. Теперь утверждён порядок предоставления этой самой выплаты.

Она предусмотрена для жителей Тверской области, рожденных с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года.

Право на предоставление единовременной региональной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка. Последний должен быть гражданином РФ со сроком регистрации в Тверской области не менее пяти лет, предшествующих назначению выплаты.

18-летние жители области (родившиеся с января по 1 июля 2002 года включительно) смогут получить выплату сами.

Для многодетных семей величина выплаты составит 5 тыс. рублей, для остальных - 3 тыс. рублей.

Для предоставления выплаты необходимо обратится с заявлением в центр соцподдержки по месту жительства или в филиал МФЦ. К заявлению дополнительно прилагаются копии паспортов заявителя и ребёнка, на которого назначается выплата.

Выплаты будут производиться с июля до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU