Более 100 тысяч человек протестировано на коронавирус в Тверской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:13:44+03:00

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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 22 июня, в регионе обследовано 103 063 человека. За минувшие сутки тесты сдали 399 граждан.

Тестирование на инфекцию проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за сутки в Тверской области после коронавируса выписаны еще шесть человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели - 1961. Еще 1177 пациентов остаются под наблюдением медиков. 59 человек скончались.

За минувшие сутки выявлено 63 новых случая заболевания. Всего зараженных на 22 июня - 3197.

ИСТОЧНИК KP.RU