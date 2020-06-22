За неделю в Тверской области клещи покусали более 300 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:05:15+03:00

Половина из них - дети

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

За прошедшую неделю в медицинские организации области с жалобами на укусы клещей обратились 333 человек, из них 46% - дети.

- С начала сезона зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев укусов клещей, что ниже уровня за аналогичный период 2019 года, - сообщает пресс-служба ведомства.

В лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" и иных организациях продолжается исследование клещей, снятых с людей.

За предыдущую неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 18% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также единичные случаи моницитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

ИСТОЧНИК KP.RU