За неделю в Тверской области клещи покусали более 300 человек
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.
За прошедшую неделю в медицинские организации области с жалобами на укусы клещей обратились 333 человек, из них 46% - дети.
- С начала сезона зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев укусов клещей, что ниже уровня за аналогичный период 2019 года, - сообщает пресс-служба ведомства.
В лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" и иных организациях продолжается исследование клещей, снятых с людей.
За предыдущую неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 18% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также единичные случаи моницитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.
ИСТОЧНИК KP.RU