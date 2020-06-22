2020-06-22T17:05:15+03:00
Общество

За неделю в Тверской области клещи покусали более 300 человек

Половина из них - дети
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области клещи покусали 333 человекаВ Тверской области клещи покусали 333 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

За прошедшую неделю в медицинские организации области с жалобами на укусы клещей обратились 333 человек, из них 46% - дети.

- С начала сезона зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев укусов клещей, что ниже уровня за аналогичный период 2019 года, - сообщает пресс-служба ведомства.

В лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" и иных организациях продолжается исследование клещей, снятых с людей.

За предыдущую неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 18% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также единичные случаи моницитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Спасо-Преображенском соборе Твери будут служить субботние литургии
В Тверской области живут 533 участника и инвалида Великой Отечественной
В Твери стартует конкурс на лучшее выполнение программы ГТО
В Тверской области определен порядок выплат молодым людям 16-18 лет
Более 100 тысяч человек протестировано на коронавирус в Тверской области
За неделю в Тверской области клещи покусали более 300 человек
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области с 1 июля откроют для посетителей
В Тверской области неравнодушный прохожий помог вернуться домой дезориентированной бабушке
В нерабочие дни электрички Москва-Тверь будут ходить по графику рабочих дней
В Тверской области в честь 75-летия Победы состоится автопробег
Министерство транспорта Магаданской области возглавил экс-чиновник из Тверской области
В Тверской области нарисовали еще одно граффити с изображением Ржевского мемориала
Тверской области нужны инженеры, сварщики и электрики
Тверская область присоединяется к Всероссийской минуте молчания