В Тверской области неравнодушный прохожий помог вернуться домой дезориентированной бабушке
Потерявшуюся женщину доставили домой живой и здоровой
Волонтеры и выражают благодарность за оказанную помощь и проявленное неравнодушие Фото: vk.com/poisk_tver
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В минувшую субботу, 20 июня, в "ВПСО "Сова" Вышний Волочек, Фирово" поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на одной из улиц в Вышнем Волочке нашел дезориентированную бабушку.
- Мужчина оставался с бабушкой до приезда волонтеров. Когда ребята были на месте, выяснилось, что нашу бабушку ищет дочь и уже обратилась в полицию. Поисковики доставили бабушку домой, - сообщают волонтеры и выражают благодарность Павлу Прокопчуку за оказанную помощь и проявленное неравнодушие.
ИСТОЧНИК KP.RU