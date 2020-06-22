В Тверской области неравнодушный прохожий помог вернуться домой дезориентированной бабушке

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:16:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 20 июня, в "ВПСО "Сова" Вышний Волочек, Фирово" поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на одной из улиц в Вышнем Волочке нашел дезориентированную бабушку.

- Мужчина оставался с бабушкой до приезда волонтеров. Когда ребята были на месте, выяснилось, что нашу бабушку ищет дочь и уже обратилась в полицию. Поисковики доставили бабушку домой, - сообщают волонтеры и выражают благодарность Павлу Прокопчуку за оказанную помощь и проявленное неравнодушие.

ИСТОЧНИК KP.RU