В нерабочие дни электрички Москва-Тверь будут ходить по графику рабочих дней
Изменения касаются 24 июня и 1 июля
Электрички до Твери будут ходить по графику рабочих днейФото: Василий ХОДАРЕВ
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В предстоящие нерабочие дни, 24 июня и 1 июля, пригородные поезда на участке Москва-Тверь будут ходить по расписанию рабочих дней. Дальше – в соответствии с календарными днями недели. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.
Пассажиров просят внимательнее следить за расписанием. Узнать о времени отправления можно на вокзалах и станциях, а также на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
ИСТОЧНИК KP.RU