В нерабочие дни электрички Москва-Тверь будут ходить по графику рабочих дней

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:43:21+03:00

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В предстоящие нерабочие дни, 24 июня и 1 июля, пригородные поезда на участке Москва-Тверь будут ходить по расписанию рабочих дней. Дальше – в соответствии с календарными днями недели. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Пассажиров просят внимательнее следить за расписанием. Узнать о времени отправления можно на вокзалах и станциях, а также на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU