Министерство транспорта Магаданской области возглавил экс-чиновник из Тверской области
Дмитрий Воробьев стал врио министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. Ранее чиновник занимал пост замминистра транспорта в Тверской области.
Известно, что 42-летний Дмитрий Воробьев имеет два высших образования.
С 2011 года работал в органах власти Тверской области.
С 2011 по 2017 был заместителем министра транспорта Тверской области.
Потом покинул Верхневолжье и с 2019 по 2020 год возглавлял ОГБДЭУ "Магаданское".
С 6 апреля 2020 года назначен временно исполняющим обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
Имеет нагрудный знак внутренних войск МВД России "За отличие в службе" I степени. Воспитывает дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU