Министерство транспорта Магаданской области возглавил экс-чиновник из Тверской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:26:47+03:00

Дмитрий Воробьев стал врио министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Фото: ТИА

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Дмитрий Воробьев стал врио министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. Ранее чиновник занимал пост замминистра транспорта в Тверской области.

Известно, что 42-летний Дмитрий Воробьев имеет два высших образования.

С 2011 года работал в органах власти Тверской области.

С 2011 по 2017 был заместителем министра транспорта Тверской области.

Потом покинул Верхневолжье и с 2019 по 2020 год возглавлял ОГБДЭУ "Магаданское".

С 6 апреля 2020 года назначен временно исполняющим обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Имеет нагрудный знак внутренних войск МВД России "За отличие в службе" I степени. Воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU