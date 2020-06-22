2020-06-22T13:15:21+03:00
Общество

Тверской области нужны инженеры, сварщики и электрики

На территории Верхневолжья открыто порядка 11,8 тысяч вакансий
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области свободно 11,8 тыс. вакансийВ Тверской области свободно 11,8 тыс. вакансийФото: Алексей БУЛАТОВ
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За пять месяцев в Тверской области через органы службы занятости на работу устроились 6000 жителей. Еще 300 человек получили возможность временного трудоустройства на общественные работы. Собственное дело за этот период зарегистрировали 46 бывших безработных.

На сегодняшний день в регионе открыты порядка 11,8 тыс. вакансий. Наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, электрогазосварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтеры, токари, механики и т.п.

Более 1600 вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании и науке, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

По мнению губернатора Игоря Рудени, первоочередная задача - обеспечивать рабочими местами коренное население области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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