Тверская область присоединяется к Всероссийской минуте молчания

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:16:22+03:00

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22 июня, в День памяти и скорби, в нашем регионе, как и по всей стране объявляется минута молчания. В 12.15.

Именно в это время, 22 июня 1941 года, прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацисткой Германии и начале войны.

Сегодня к минуте молчания присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель страны.

В 12:15 Россия погрузится в тишину, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU