Тверская область присоединяется к Всероссийской минуте молчания
22 июня, в День памяти и скорби, в нашем регионе, как и по всей стране объявляется минута молчания. В 12.15.
Именно в это время, 22 июня 1941 года, прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацисткой Германии и начале войны.
Сегодня к минуте молчания присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель страны.
В 12:15 Россия погрузится в тишину, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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