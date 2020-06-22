2020-06-22T11:01:49+03:00
Происшествия

В Тверской области взрослый мужчина приставал к детям на детской площадке

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержан педофил, который приставал к детям на детской площадкеВ Тверской области задержан педофил, который приставал к детям на детской площадкеФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Преступление было совершено вечером, 14 июня, возле детской площадки в одном из поселков Бежецкого района Тверской области. По версии следствия, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ранее не знакомых ему детей.

Преступление выявлено инспектором ОПДН МО МВД России "Бежецкий" в ходе профилактической работы с несовершеннолетними. По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следователем осмотрено место преступления, опрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.

При тесном взаимодействии следователей регионального СКР с коллегами из областного УМВД, педофил был установлен и задержан в считанные часы.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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