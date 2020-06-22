В Тверской области после коронавируса выписан 1961 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:46:38+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 63 человек. Всего зараженных на 22 июня - 3197. За весь период из больниц выписан 1961 человек (+6 человек за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1177 пациентов (+55 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончались 59 человек (+2 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1111 случаев, далее идут Кимры - 526 зараженных и Конаковский район - 290.

По стране зафиксировано 7600 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU