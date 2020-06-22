2020-06-22T10:51:22+03:00
Общество

На улице Паши Савельевой в Твери вновь изменится схема движения

На участке продолжается ремонт коллектора
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На улице Паши Савельевой продолжается ремонт коммунальных сетей Фото: ООО "Тверь Водоканал"На улице Паши Савельевой продолжается ремонт коммунальных сетей Фото: ООО "Тверь Водоканал"
Изменить размер текста:

В Заволжском районе Твери на улице Паши Савельевой продолжается ремонт коммунальных сетей. На данный момент специалистами ООО "Тверь Водоканал" отремонтированы два колодца и устранено три повреждения на канализационном коллекторе 700 мм на участке от улицы Хромова до 1-го пер. Вагонников.

Еще два повреждения выявлены далее по трубе в сторону улицы Фрунзе, а потому часть улицы (в сторону выезда из города) по-прежнему будет закрыта для движения.

- Такая схема движения транспорта будет организована ориентировочно во второй половине следующей недели, сразу после того, как завершатся работы на теплосетях, расположенных на этом перекрестке, - уточнили в пресс-службе ООО "Тверь Водоканал".

Завершить работы планируется до 14 июля. Затем движение на участке от улицы Хромова до дома №52 по улице Паши Савельевой будет возобновлено.

После чего, для проведения работ движение ограничат на участке от Паши Савельевой, 52 до улицы Фрунзе. Об изменениях в схеме движения транспорта будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области взрослый мужчина приставал к детям на детской площадке
В Тверской области после коронавируса выписан 1961 человек
На улице Паши Савельевой в Твери вновь изменится схема движения
Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП с лосем в Тверской области
Житель Нелидово Тверской области задержан за сбыт наркотиков
Вертолет санавиации Тверской области вылетал в Кимры и Удомлю
За выходные 60 водителей нарушили в Твери правила дорожного движения
На предстоящей неделе во всех районах Твери будут отключать электричество
В День памяти и скорби в Твери у Обелиска Победы зажгли "Свечи памяти"
Православная церковь наградила врачей Тверской области
В Детской областной больнице спасают мальчишек-мотоциклистов, которых сбил водитель-убийца
В Сандово Тверской области раскрыт угон старых «Жигулей»
1213 медицинских работников спасают коронавирусных пациентов в Тверской области
Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил исток Волги
Количество заболевших коронавирусом в Тверской области снижается, но медленно
Губернатор Тверской области поздравил медиков с профессиональным праздником
Фестиваль «Былинный берег» в этом году в Тверской области не состоится
В Твери скончался заслуженный тренер России, который воспитал Дарью Клишину
В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома
В ДТП на дорогах Тверской области за сутки пострадало 15 человек