На улице Паши Савельевой в Твери вновь изменится схема движения
В Заволжском районе Твери на улице Паши Савельевой продолжается ремонт коммунальных сетей. На данный момент специалистами ООО "Тверь Водоканал" отремонтированы два колодца и устранено три повреждения на канализационном коллекторе 700 мм на участке от улицы Хромова до 1-го пер. Вагонников.
Еще два повреждения выявлены далее по трубе в сторону улицы Фрунзе, а потому часть улицы (в сторону выезда из города) по-прежнему будет закрыта для движения.
- Такая схема движения транспорта будет организована ориентировочно во второй половине следующей недели, сразу после того, как завершатся работы на теплосетях, расположенных на этом перекрестке, - уточнили в пресс-службе ООО "Тверь Водоканал".
Завершить работы планируется до 14 июля. Затем движение на участке от улицы Хромова до дома №52 по улице Паши Савельевой будет возобновлено.
После чего, для проведения работ движение ограничат на участке от Паши Савельевой, 52 до улицы Фрунзе. Об изменениях в схеме движения транспорта будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU