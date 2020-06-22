На улице Паши Савельевой в Твери вновь изменится схема движения

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:51:22+03:00

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В Заволжском районе Твери на улице Паши Савельевой продолжается ремонт коммунальных сетей. На данный момент специалистами ООО "Тверь Водоканал" отремонтированы два колодца и устранено три повреждения на канализационном коллекторе 700 мм на участке от улицы Хромова до 1-го пер. Вагонников.

Еще два повреждения выявлены далее по трубе в сторону улицы Фрунзе, а потому часть улицы (в сторону выезда из города) по-прежнему будет закрыта для движения.

- Такая схема движения транспорта будет организована ориентировочно во второй половине следующей недели, сразу после того, как завершатся работы на теплосетях, расположенных на этом перекрестке, - уточнили в пресс-службе ООО "Тверь Водоканал".

Завершить работы планируется до 14 июля. Затем движение на участке от улицы Хромова до дома №52 по улице Паши Савельевой будет возобновлено.

После чего, для проведения работ движение ограничат на участке от Паши Савельевой, 52 до улицы Фрунзе. Об изменениях в схеме движения транспорта будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU