Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП с лосем в Тверской области
В Тверской области за минувшие выходные произошло два ДТП с дикими животными.
Около полуночи 20 июня на 6-м км автодороги Глазково-Стрельниково-Васильевский Мох в Калининском районе Тверской области мотоцикл, под управлением 27-летнего мужчины, опрокинулся в кювет после столкновения с лосем.
В результате ДТП травмы получили водитель и 24-летняя пассажирка. Оба были в шлемах на момент аварии, поэтому получили травмы неопасные для жизни.
Еще одно с участием дикого животного произошло на 217-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе. 56-летний водитель, управляя автомобилем "Пежо 207", наехал на тушу мертвого лося, которая лежала на дороге.
С травмами водитель госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU