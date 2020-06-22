Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП с лосем в Тверской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:20:51+03:00

В ДТП с участием диких животных пострадали три человека Фото: архив "КП"

Еще один мужчина на мномарке наехал на мертвое животное

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В Тверской области за минувшие выходные произошло два ДТП с дикими животными.

Около полуночи 20 июня на 6-м км автодороги Глазково-Стрельниково-Васильевский Мох в Калининском районе Тверской области мотоцикл, под управлением 27-летнего мужчины, опрокинулся в кювет после столкновения с лосем.

В результате ДТП травмы получили водитель и 24-летняя пассажирка. Оба были в шлемах на момент аварии, поэтому получили травмы неопасные для жизни.

Еще одно с участием дикого животного произошло на 217-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе. 56-летний водитель, управляя автомобилем "Пежо 207", наехал на тушу мертвого лося, которая лежала на дороге.

С травмами водитель госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU